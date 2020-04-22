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      ВОЗ призывает Беларусь закрыться на карантин из-коронавируса

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      ВОЗ призывает белорусские власти ввести карантин / tass.ru

      Всемирная организация здравоохранения призвала белорусское правительство ввести карантин на территории государства. Все из-за быстрых темпов распространения коронавируса внутри страны.

      Когда вспышка коронавируса в Беларуси дошел до фазы, что инфекция передается внутри страны, она обязательно должна ввести ограничительные меры. Такие рекомендации опубликованы на сайте ВОЗ .

      Важно Вспышка коронавируса в Беларуси: количество больных продолжает расти

      Миссия Организации осуществившего трехдневный визит в Беларусь, после чего выступила с такими выводами. В ВОЗ отметили, что Белорусские власти уже прибегла к определенным шагам по сдерживание распространения болезни, но этого недостаточно.

      Всемирная организация здравоохранения выиграл Кубок белорусские власти:

      • отложить массовые собрания, в частности спортивные, религиозные и культурные мероприятия;
      • разместить на карантин всех людей, контактировавших с больными коронавируса;
      • ввести возможность для дистанционной работы и учебы в школах и университетах;
      • закрыть учебные заведения и бизнес, работа которого НЕ является жизненно необходимым;
      • ограничить возможность людей без надобности бывать в людных местах, в том числе людей из группы риска.

      Что известно о коронавируса в Беларуси? По состоянию на вечер 21 апреля в Беларуси есть уже 6 тысяч 723 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Это лишь немного больше, чем в соседней Украине, которая ввела карантин.

      За последние сутки в Беларуси подтвердил 459 новых случаев. Вследствие болезни, вызванной коронавирусом, там умерли уже 55 человек, но 577 смогли выздороветь.

      В настоящее время Беларусь едва ли не единственная в Европе страна, где из-за коронавируса до сих пор не ввели карантин. Все работает в обычном режиме, а на Пасху люди традиционно массово ходили в храмы.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Здоровье ВОЗ Коронавирус COVID-19 Новости Беларуси Новости политики
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