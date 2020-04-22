ВОЗ призывает Беларусь закрыться на карантин из-коронавируса
Всемирная организация здравоохранения призвала белорусское правительство ввести карантин на территории государства. Все из-за быстрых темпов распространения коронавируса внутри страны.
Когда вспышка коронавируса в Беларуси дошел до фазы, что инфекция передается внутри страны, она обязательно должна ввести ограничительные меры. Такие рекомендации опубликованы на сайте ВОЗ .
Важно Вспышка коронавируса в Беларуси: количество больных продолжает расти
Миссия Организации осуществившего трехдневный визит в Беларусь, после чего выступила с такими выводами. В ВОЗ отметили, что Белорусские власти уже прибегла к определенным шагам по сдерживание распространения болезни, но этого недостаточно.
Всемирная организация здравоохранения выиграл Кубок белорусские власти:
- отложить массовые собрания, в частности спортивные, религиозные и культурные мероприятия;
- разместить на карантин всех людей, контактировавших с больными коронавируса;
- ввести возможность для дистанционной работы и учебы в школах и университетах;
- закрыть учебные заведения и бизнес, работа которого НЕ является жизненно необходимым;
- ограничить возможность людей без надобности бывать в людных местах, в том числе людей из группы риска.
Что известно о коронавируса в Беларуси? По состоянию на вечер 21 апреля в Беларуси есть уже 6 тысяч 723 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Это лишь немного больше, чем в соседней Украине, которая ввела карантин.
За последние сутки в Беларуси подтвердил 459 новых случаев. Вследствие болезни, вызванной коронавирусом, там умерли уже 55 человек, но 577 смогли выздороветь.
В настоящее время Беларусь едва ли не единственная в Европе страна, где из-за коронавируса до сих пор не ввели карантин. Все работает в обычном режиме, а на Пасху люди традиционно массово ходили в храмы.
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