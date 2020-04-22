Всемирная организация здравоохранения призвала белорусское правительство ввести карантин на территории государства. Все из-за быстрых темпов распространения коронавируса внутри страны.

Когда вспышка коронавируса в Беларуси дошел до фазы, что инфекция передается внутри страны, она обязательно должна ввести ограничительные меры. Такие рекомендации опубликованы на сайте ВОЗ .

Важно Вспышка коронавируса в Беларуси: количество больных продолжает расти

Миссия Организации осуществившего трехдневный визит в Беларусь, после чего выступила с такими выводами. В ВОЗ отметили, что Белорусские власти уже прибегла к определенным шагам по сдерживание распространения болезни, но этого недостаточно.

Всемирная организация здравоохранения выиграл Кубок белорусские власти:

отложить массовые собрания, в частности спортивные, религиозные и культурные мероприятия;

разместить на карантин всех людей, контактировавших с больными коронавируса;

ввести возможность для дистанционной работы и учебы в школах и университетах;

закрыть учебные заведения и бизнес, работа которого НЕ является жизненно необходимым;

ограничить возможность людей без надобности бывать в людных местах, в том числе людей из группы риска.