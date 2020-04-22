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      ВООЗ закликає Білорусь закритися на карантин через коронавірус

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      ВООЗ закликає білоруську владу ввести карантин / tass.ru

      Всесвітня організація охорони здоров'я закликала білоруський уряд ввести карантин на території держави. Усе через щвидкі темпи поширення коронавірусу всередині країни.

      Коли спалах коронавірусу у Білорусі дійшов до фази, що інфекція передається всередині країни, вона неодмінно повинна ввести обмежувальні заходи. Такі рекомендації опубліковані на сайті ВООЗ.

      Важливо Спалах коронавірусу в Білорусі: кількість хворих продовжує рости

      Місія Організації здійснила триденний візит до Білорусі, після чого виступила з такими висновками. У ВООЗ зазначили, що Білоруська влада вже вдалася до певних кроків зі стримування поширення хвороби, але цього недостатньо.

      Всесвітня організація охорони здоров'я закликає білоруську владу:

      • відкласти масові зібрання, зокрема спортивні, релігійні та культурні заходи;
      • розмістити на карантин усіх людей, які контактували з хворими на коронавірус;
      • запровадити можливість для дистанційної роботи і навчання у школах та університетах;
      • закрити навчальні заклади і бізнес, робота якого не є життєво необхідною;
      • обмежити можливість людей без потреби бувати у людних місцях, зокрема людей з групи ризику.

      Що відомо про коронавірус у Білорусі?Станом на вечір 21 квітня у Білорусі є вже 6 тисяч 723 підтверджені випадки захворювання на коронавірус. Це лише трохи більше, ніж в сусідній Україні, яка ввела карантин.

      За останню добу у Білорусі підтвердили 459 нових випадків. Внаслідок хвороби, викликаної коронавірусом, там померли вже 55 людей, але 577 змогли одужати.

      Нині Білорусь чи не єдина у Європі країна, де через коронавірус досі не запровадили карантин. Усе працює у звичному режимі, а на Великдень люди традиційно масово ходили до храмів.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Здоров'я ВООЗ Коронавірус COVID-19 Новини Білорусі Новини політики
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