ВООЗ закликає Білорусь закритися на карантин через коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала білоруський уряд ввести карантин на території держави. Усе через щвидкі темпи поширення коронавірусу всередині країни.

Коли спалах коронавірусу у Білорусі дійшов до фази, що інфекція передається всередині країни, вона неодмінно повинна ввести обмежувальні заходи. Такі рекомендації опубліковані на сайті ВООЗ.

Важливо Спалах коронавірусу в Білорусі: кількість хворих продовжує рости

Місія Організації здійснила триденний візит до Білорусі, після чого виступила з такими висновками. У ВООЗ зазначили, що Білоруська влада вже вдалася до певних кроків зі стримування поширення хвороби, але цього недостатньо.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає білоруську владу:

відкласти масові зібрання, зокрема спортивні, релігійні та культурні заходи;

розмістити на карантин усіх людей, які контактували з хворими на коронавірус;

запровадити можливість для дистанційної роботи і навчання у школах та університетах;

закрити навчальні заклади і бізнес, робота якого не є життєво необхідною;

обмежити можливість людей без потреби бувати у людних місцях, зокрема людей з групи ризику.

Що відомо про коронавірус у Білорусі?Станом на вечір 21 квітня у Білорусі є вже 6 тисяч 723 підтверджені випадки захворювання на коронавірус. Це лише трохи більше, ніж в сусідній Україні, яка ввела карантин.



За останню добу у Білорусі підтвердили 459 нових випадків. Внаслідок хвороби, викликаної коронавірусом, там померли вже 55 людей, але 577 змогли одужати.



Нині Білорусь чи не єдина у Європі країна, де через коронавірус досі не запровадили карантин. Усе працює у звичному режимі, а на Великдень люди традиційно масово ходили до храмів.