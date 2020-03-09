ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что риск пандемии COVID-19 (заболевания, вызванного новым коронавирусом) увеличился. Таким образом, она стала реальной.

Соответствующее заявление сделал генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус. Его брифинг прошел в Женеве, передает CNBC.

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Как пояснил глава ВОЗ, угроза глобальной пандемии возрастает, поскольку коронавирус быстро распространяется по миру: от Азии до Европы, от Ближнего Востока до США.

Сейчас, когда новый коронавирус распространился на такое количество стран, угроза пандемии становится более реальной. Но это будет первая пандемия в истории, которую можно будет контролировать,

– отметил Тедрос Адханом Гебрейесус.

В то же время он подчеркнул, что болезнь получила "неравномерное распространение" в мире, поэтому большинство больных сосредоточены в небольшой группе стран.

Заметим! Количество стран, в которых выявлены случаи заражения коронавирусом, превысило 100. По данным ВОЗ, коронавирусом заболели 110 тысяч 276 человека в 104 странах мира.

Коронавирус Covid-19: главное

Коронавирус впервые обнаружили в Китае в провинции Хубэй. Большинство заболеваний пришлось на январь 2020 года.

Большинство заболеваний пришлось на январь 2020 года. Впоследствии коронавирус распространился на большинство европейских стран, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии – 7 375 человек.

В остальном мире, кроме Китая, больше всего инфицированных коронавирусом в Южной Корее и Иране.

и Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.

Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях. Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили и в Украине. Заболел черновчанин, который путешествовал по Италии. Сейчас он получает нужное лечение.

Мифы и правда о коронавирусе/ Инфографика 24 канала