ВООЗ заявила про реальну загрозу пандемії коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що ризик пандемії COVID-19 (захворювання, викликаного новим коронавірусом) збільшився. Таким чином, вона стала реальною.

Відповідну заяву зробив генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебрейесус. Його брифінг пройшов у Женеві, передає CNBC.

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Як пояснив очільник ВООЗ, загроза глобальної пандемії зростає, оскільки коронавірус швидко шириться світом: від Азії до Європи, від Близького Сходу до США.

Зараз, коли новий коронавірус поширився на таку кількість країн, загроза пандемії стає реальнішою. Але це буде перша пандемія в історії, яку можна буде контролювати,

– наголосив Тедрос Адханом Гебрейесус.

Водночас він підкреслив, що хвороба отримала "нерівномірне поширення" у світі, тому більшість хворих зосереджено в невеликій групі країн.

Зауважимо! Кількість країн, в яких виявлено випадки зараження коронавірусом, перевищило 100. За даними ВООЗ, коронавірусом захворіли 110 тисяч 276 людей в 104 країнах світу. З них померли понад 3 тисячі осіб

Коронавірус Covid-19: головне

Коронавірус вперше виявили у Китаї у провінції Хубей . Більшість захворювань припало на січень 2020 року.

. Більшість захворювань припало на січень 2020 року. Згодом коронавірус поширився на більшість європейських країн, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – 7 375 людей.

У решті світу, окрім Китаю, найбільше від коронавірусу страждають у Південній Кореї та Ірані .

та . Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.

Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях. Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Наразі він отримує потрібне лікування.

Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу