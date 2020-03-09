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      ВООЗ заявила про реальну загрозу пандемії коронавірусу

      - Читать новость на русском
      У ВООЗ попередили, що захворювання коронавірусом найближчим часом може перетворитися на глобальну пандемію / Getty Images

      У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що ризик пандемії COVID-19 (захворювання, викликаного новим коронавірусом) збільшився. Таким чином, вона стала реальною.

      Відповідну заяву зробив генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебрейесус. Його брифінг пройшов у Женеві, передає CNBC.

      Важливо! Уряд затвердив новий посилений план боротьби з коронавірусом

      Як пояснив очільник ВООЗ, загроза глобальної пандемії зростає, оскільки коронавірус швидко шириться світом: від Азії до Європи, від Близького Сходу до США.

      Зараз, коли новий коронавірус поширився на таку кількість країн, загроза пандемії стає реальнішою. Але це буде перша пандемія в історії, яку можна буде контролювати,
      – наголосив Тедрос Адханом Гебрейесус.

      Водночас він підкреслив, що хвороба отримала "нерівномірне поширення" у світі, тому більшість хворих зосереджено в невеликій групі країн.

      Зауважимо! Кількість країн, в яких виявлено випадки зараження коронавірусом, перевищило 100. За даними ВООЗ, коронавірусом захворіли 110 тисяч 276 людей в 104 країнах світу. З них померли понад 3 тисячі осіб

      Коронавірус Covid-19: головне 

      • Коронавірус вперше виявили у Китаї у провінції Хубей. Більшість захворювань припало на січень 2020 року. 
      • Згодом коронавірус поширився на більшість європейських країн, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – 7 375 людей.
      • У решті світу, окрім Китаю, найбільше від коронавірусу страждають у Південній Кореї та Ірані.
      • Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.
      • Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Наразі він отримує потрібне лікування.

      міфи та правда про коронавірус що відомом

      Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус в Росії: кількість хворих зросла до 17
      сьогодні
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Здоров'я Новини Здоров'я ВООЗ Коронавірус Covid-19 Новини України
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