ВООЗ заявила про реальну загрозу пандемії коронавірусу
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що ризик пандемії COVID-19 (захворювання, викликаного новим коронавірусом) збільшився. Таким чином, вона стала реальною.
Відповідну заяву зробив генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебрейесус. Його брифінг пройшов у Женеві, передає CNBC.
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Як пояснив очільник ВООЗ, загроза глобальної пандемії зростає, оскільки коронавірус швидко шириться світом: від Азії до Європи, від Близького Сходу до США.
Зараз, коли новий коронавірус поширився на таку кількість країн, загроза пандемії стає реальнішою. Але це буде перша пандемія в історії, яку можна буде контролювати,
– наголосив Тедрос Адханом Гебрейесус.
Водночас він підкреслив, що хвороба отримала "нерівномірне поширення" у світі, тому більшість хворих зосереджено в невеликій групі країн.
Зауважимо! Кількість країн, в яких виявлено випадки зараження коронавірусом, перевищило 100. За даними ВООЗ, коронавірусом захворіли 110 тисяч 276 людей в 104 країнах світу. З них померли понад 3 тисячі осіб
Коронавірус Covid-19: головне
- Коронавірус вперше виявили у Китаї у провінції Хубей. Більшість захворювань припало на січень 2020 року.
- Згодом коронавірус поширився на більшість європейських країн, а тепер його фіксують навіть на маленьких островах. Найбільше випадків зараження в Європі зафіксували в Італії – 7 375 людей.
- У решті світу, окрім Китаю, найбільше від коронавірусу страждають у Південній Кореї та Ірані.
- Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoV. Втім, Китай і США заявили про те, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.
- Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Наразі він отримує потрібне лікування.
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу