Жаркая, сухая и маловетреная погода способствует накоплению и других загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.

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Укргидрометцентр предупредил киевлян

Вечером 1 июля Укргидрометцентр предупредил, что в Киеве будет повышенная концентрация диоксида азота в воздухе.

До конца дня 1 июля и в течение суток 2 июля в городе Киеве концентрации диоксида азота достигнут предельно допустимых значений, что негативно будет влиять на самочувствие людей,

– говорится в сообщении Укргидрометцентра.

По данным Всемирной организации здравоохранения, долгосрочное пребывание в воздухе, в котором превышена предельно допустимая концентрация диоксида азота, может приводить к респираторным заболеваниям и подавлять дыхание в легких.

Диоксид азота (NO2) – это один из самых распространенных и важных загрязнителей в воздухе, который опасен для окружающей среды и здоровья человека. Возможные источники поступления диоксида азота в атмосферный воздух – это предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, предприятия пищевой, машиностроительной, деревообрабатывающей промышленности, промышленности стройматериалов, металлургия и обработки металла и выбросы автотранспорта.

Киевлянам рекомендовали чаще пить воду, делать влажную уборку и вентилирование помещений, находиться в парковых зонах, подальше от автомобильных дорог и железных дорог.

Что говорят в КГГА

В то же время впоследствии в КГГА заявили, что по состоянию на вечер 1 июля индекс качества воздуха в Киеве – преимущественно очень низкий, а значит качество воздуха в норме.

Несмотря на сообщения, которые распространяются в сети Интернет, городская система мониторинга качества воздуха не фиксирует превышение концентрации диоксида азота,

– отметили в администрации.

Горожан призвали следить за текущим состоянием качества воздуха в приложении "Киев Цифровой".