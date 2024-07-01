Спекотна, суха та маловітряна погода сприяє накопиченню й інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря.

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Укргідрометцентр попередив киян

Ввечері 1 липня Укргідрометцентр попередив, що у Києві буде підвищена концентрація діоксиду азоту у повітрі.

До кінця дня 1 липня та протягом доби 2 липня у місті Києві концентрації діоксиду азоту досягнуть гранично допустимих значень, що негативно впливатиме на самопочуття людей,

– йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, довгострокове перебування в повітрі, у якому перевищено гранично допустиму концентрацію діоксиду азоту, може призводити до респіраторних захворювань і пригнічувати дихання в легенях.

Діоксид азоту (NO2) – це один з найпоширеніших і найважливіших забруднювачів у повітрі, який небезпечний для навколишнього середовища і здоров'я людини. Можливі джерела надходження діоксиду азоту в атмосферне повітря – це підприємства з виробництва та розподілу електроенергії, газу та води, підприємства харчової, машинобудівної, деревообробної промисловості, промисловості будматеріалів, металургія та оброблення металу та викиди автотранспорту.

Киянам рекомендували частіше пити воду, робити вологе прибирання та вентилювання приміщень, перебувати в паркових зонах, подалі від автомобільних доріг та залізниць.

Що кажуть у КМДА

Водночас згодом у КМДА заявили, що станом на вечір 1 липня індекс якості повітря в Києві – переважно дуже низький, а отже якість повітря в нормі.

Попри повідомлення, які ширяться в мережі Інтернет, міська система моніторингу якості повітря не фіксує перевищення концентрації діоксиду азоту,

– зазначили в адміністрації.

Містян закликали слідкувати за поточним станом якості повітря в додатку "Київ Цифровий".