Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко сообщила, что за день в городе прозвучало восемь тревог. Четыре ракеты попали в гражданские объекты.

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"Первый удар произошел в половине второго ночи, Россия выпустила четыре ракеты по Шевченковскому району, из них две попали в футбольный стадион, две взорвались в воздухе. К счастью, жертв и раненых в результате этого удара нет", – отметила журналистка.

Погиб 24-летний мужчина, есть раненые

Позже, в 19 часов россияне запустили в сторону Харькова еще две ракеты. Попали по гражданскому предприятию, там произошел пожар, в результате удара погиб 24-летний работник предприятия.

"Бригады работают, все экстренные службы тоже на месте, оказывают помощь раненым, некоторых людей пришлось госпитализировать. Также оказываем психологическую помощь тем, кто находился в районе попадания в бомбоубежище", – сказал директор Харьковского центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

В Харькове в результате обстрела погиб человек: смотрите видео

Третья атака – без жертв

В третий раз россияне запустили две ракеты в Харьков в 22 часа, пытались попасть в то же предприятие, но на этот раз обошлось без жертв.

"Все районы Харькова густонаселенные, поэтому даже если происходит попадание в стадион или предприятие – вокруг будут жилые дома, так что это большой риск для гражданского населения", – заметила Анна Черненко.

Обстрелы Украины россиянами