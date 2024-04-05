В первую очередь опасность существовала для жителей южных и восточных регионов. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это поможет уберечь жизни и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

00:53, 5 апреля

Воздушные силы сообщили о движении ударных БПЛА:

  • Группа БПЛА на севере Запорожской области курсом на восток.
  • Группа БПЛА в Днепропетровской области в северо-восточном направлении.
00:41, 5 апреля

Воздушные силы сообщили, что другая группа ударных БПЛА с Херсонской области направляется в Днепропетровскую в северном направлении.

00:37, 5 апреля

Движение БПЛА курсом на Запорожье!

00:36, 5 апреля

В Харьковской и Сумской областях – угроза баллистики.

00:28, 5 апреля

Воздушные силы отметили, что группа ударных БПЛА в Днепропетровской области летит в северо-восточном направлении.

00:22, 5 апреля

Военные предупредили жителей Никополя, что ударный БПЛА летит в направлении города.

00:00, 5 апреля

Воздушные силы сообщили о движении БПЛА типа "Шахед" из Херсонской в направлении Днепропетровской области.