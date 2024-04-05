В первую очередь опасность существовала для жителей южных и восточных регионов. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это поможет уберечь жизни и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

00:53, 5 апреля Воздушные силы сообщили о движении ударных БПЛА: Группа БПЛА на севере Запорожской области курсом на восток.

Группа БПЛА в Днепропетровской области в северо-восточном направлении.

00:41, 5 апреля Воздушные силы сообщили, что другая группа ударных БПЛА с Херсонской области направляется в Днепропетровскую в северном направлении.

00:37, 5 апреля Движение БПЛА курсом на Запорожье!

00:36, 5 апреля В Харьковской и Сумской областях – угроза баллистики.

00:28, 5 апреля Воздушные силы отметили, что группа ударных БПЛА в Днепропетровской области летит в северо-восточном направлении.

00:22, 5 апреля Военные предупредили жителей Никополя, что ударный БПЛА летит в направлении города.