Першочергово небезпека існувала для жителів південних і східних регіонів. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це допоможе вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також У Харкові вдруге за вечір пролунали вибухи: окупанти атакували балістикою

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

00:53, 5 квітня Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА: Група БпЛА на півночі Запорізької області курсом на схід.

Група БпЛА на Дніпропетровщині у північно-східному напрямку.

00:41, 5 квітня Повітряні сили повідомили, що інша група ударних БпЛА з Херсонщини прямує на Дніпропетровщину у північному напрямку.

00:37, 5 квітня Рух БпЛА курсом на Запоріжжя!

00:36, 5 квітня У Харківській і Сумській областях – загроза балістики.

00:28, 5 квітня Повітряні сили зазначили, що група ударних БпЛА на Дніпропетровщині летить у північно-східному напрямку.

00:22, 5 квітня Військові попередили жителів Нікополя, що ударний БпЛА летить у напрямку міста.