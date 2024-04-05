Першочергово небезпека існувала для жителів південних і східних регіонів. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це допоможе вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогу
Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА:
- Група БпЛА на півночі Запорізької області курсом на схід.
- Група БпЛА на Дніпропетровщині у північно-східному напрямку.
Повітряні сили повідомили, що інша група ударних БпЛА з Херсонщини прямує на Дніпропетровщину у північному напрямку.
Рух БпЛА курсом на Запоріжжя!
У Харківській і Сумській областях – загроза балістики.
Повітряні сили зазначили, що група ударних БпЛА на Дніпропетровщині летить у північно-східному напрямку.
Військові попередили жителів Нікополя, що ударний БпЛА летить у напрямку міста.
Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу "Шахед" з Херсонської у напрямку Дніпропетровської області.