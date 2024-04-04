Російські загарбники продовжують тероризувати Харків. Ввечері 4 квітня стало відомо про те, що у Харкові пролунали вибухи. Звернімо увагу, що чули їх до оголошення повітряної тривоги.

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Росіяни атакували Харків

Про вибухи у Харкові спочатку повідомили кореспонденти Суспільного у Харкові. Вони написали про це о 21:43. На той момент повітряну тривогу у місті й області ще не оголошували.

У ту ж хвилину міський голова Харкова Ігор Терехов написав: "У Харкові чутно вибухи! Будьте обережні і за можливості у безпечних місцях".

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов о 21:43 також написав, що окупанти завдають ударів. Він теж звернувся до мешканців з закликом перебувати в укриттях.