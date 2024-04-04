Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. До слова, тривогу в Харкові та області оголосили о 00:16, передає 24 Канал.
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Окупанти атакують Харків "Шахедами"
Повітряні сили попередили про пуск дронів-камікадзе типу "Шахед" о 00:20. Близько о 01:05 у Харкові пролунав вибух. Згодом місто здригнулося від ще кількох вибухів.
Харків'ян закликали залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги. Зокрема з таким закликом виступив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Окупанти завдають ударів безпілотниками по Харкову. Перебувайте в укриттях!
– мовиться у його дописі.
Мер Харкова Ігор Терехов також закликав містян бути обережними.
"У Харкові чутно вибухи! Будьте обережні!" – написав він.
Наразі тривога через загрозу атаки "Шахедів" оголосили у Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Мапа тривог в Україні станом на 01:20 4 квітня 2024 року
Росіяни вкотре запустили "Шахеди"
- Повітряні сили після опівночі повідомили, що група "Шахедів" рухається з північного сходу. Ударні БпЛА тримали курс на Харків, тому жителів міста та області закликали негайно пройти в укриття.
- Згодом у ЗСУ попередили, що з Бєлгородської області у напрямку Харківщини летить ще одна група "Шахедів".
- Ворожі ударні БпЛА фіксують і в напрямку Дніпропетровської області. У Повітряних силах зауважили, що дрони-камікадзе летять у напрямку Павлограда.