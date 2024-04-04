Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. До слова, тривогу в Харкові та області оголосили о 00:16, передає 24 Канал.

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Окупанти атакують Харків "Шахедами"

Повітряні сили попередили про пуск дронів-камікадзе типу "Шахед" о 00:20. Близько о 01:05 у Харкові пролунав вибух. Згодом місто здригнулося від ще кількох вибухів.

Харків'ян закликали залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги. Зокрема з таким закликом виступив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти завдають ударів безпілотниками по Харкову. Перебувайте в укриттях!

– мовиться у його дописі.

Мер Харкова Ігор Терехов також закликав містян бути обережними.

"У Харкові чутно вибухи! Будьте обережні!" – написав він.

Наразі тривога через загрозу атаки "Шахедів" оголосили у Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.



Мапа тривог в Україні станом на 01:20 4 квітня 2024 року

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