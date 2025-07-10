Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Где сейчас воздушная тревога

Воздушная тревога в Украине сейчас: смотрите на карте