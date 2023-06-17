В эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат попытался пролить свет на ситуацию с крайними воздушными тревогами на Севере. По его словам, там фиксировали разведывательный беспилотник. 24 Канал.

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Враг ведет разведку

Он также обратил внимание, что регулярно работает тактическая авиация врага. Также в отдельных регионах воздушная тревога предупреждает об ракетной угрозе. Кроме того, россияне могут просто запускать беспилотники, из-за чего будут гудеть сирены.

И в отношении Киева часто задавали вопрос, почему, собственно, область была "красной"? Ну, работает враждебная беспилотная авиация. Противник пытается постоянно залетать вглубь страны с помощью малозаметных, малоразмерных БПЛА, которые могут проводить качественную разведку, собирает соответственно разведывательную информацию и т.д.

– обратил внимание Игнат.

Он подчеркнул, что области, где работает наша истребительная авиация, а также ПВО – будут "красными". Даже в тех случаях, когда над ними пролетают обычные разведывательные беспилотники врага.

По словам Игната, следует понимать, что по этим БПЛА также отрабатывают реальные средства. И это не менее опасно, могут ведь падать обломки. Поэтому он призвал с пониманием относиться к воздушным тревогам.

Юрий Игнат отметил, что россияне перед нанесением ударов действительно проводят разведку. Это делают для того, чтобы узнать:

что мы имеем;

где мы имеем;

где стоит.

В то же время спикер Воздушных сил отметил, что враг боится Украины. Заметим, что на разных направлениях наши военные проводят активные действия. По этой причине оккупанты активизировали беспилотную авиацию в Херсонской, Николаевской и вообще по всей линии разграничения.

В Киевской области работала ПВО

В Киевской ОВА отметили, что работала система ПВО в области. Собственно причиной был БПЛА, который фиксировали в воздушном пространстве над регионом.

Силы ПВО работают по цели. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги,

– отметили в ОВА.

Также местных жителей просили соблюдать информационную тишину. Речь идет о том, чтобы они не снимали и не выкладывали в сеть работу ПВО.

Тем временем в КГВА отмечали, что в окрестностях столицы фиксировали дроны. В ведомстве предупреждали, что может работать противовоздушная оборона. Поэтому призывали людей помнить правила безопасности и соблюдать их.