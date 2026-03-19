24 Канал Новости Украины В небе над Украиной летают "Шахеды": где сейчас есть опасность дронов
19 марта, 19:56
В небе над Украиной летают "Шахеды": где сейчас есть опасность дронов

Владислав Кравцов

Российская армия вечером 19 марта снова запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого по областям стала распространяться воздушная тревога.

Если в вашем регионе звучала сирена, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал собирает информацию о том, где движутся вражеские цели со ссылкой на информацию, которую предоставляют Воздушные силы ВСУ.

Что известно о воздушной тревоге?

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте

 

19:57, 19 марта

БПЛА с Черного моря в направлении Южного.

19:34, 19 марта

БПЛА на Днепропетровщине курсом на Синельниково и Славгород.

18:45, 19 марта

  • БПЛА мимо Конотопа курсом на Бахмач.

  • БПЛА на границе Сумщины на Полтавщины курсом на Заводское.

18:20, 19 марта

БПЛА на Черниговщине курсом на Нежин.

17:42, 19 марта

Группа БПЛА с Сумщины на Черниговщину.

17:03, 19 марта

  • БПЛА в Черном море в направлении Черноморское с востока;

  • БПЛА на западе и юге Сумщины курсом на юг.