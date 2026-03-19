В небе над Украиной летают "Шахеды": где сейчас есть опасность дронов
Российская армия вечером 19 марта снова запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого по областям стала распространяться воздушная тревога.
Если в вашем регионе звучала сирена, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал собирает информацию о том, где движутся вражеские цели со ссылкой на информацию, которую предоставляют Воздушные силы ВСУ.
Что известно о воздушной тревоге?
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
БПЛА с Черного моря в направлении Южного. БПЛА на Днепропетровщине курсом на Синельниково и Славгород. БПЛА мимо Конотопа курсом на Бахмач. БПЛА на границе Сумщины на Полтавщины курсом на Заводское. БПЛА на Черниговщине курсом на Нежин. Группа БПЛА с Сумщины на Черниговщину. БПЛА в Черном море в направлении Черноморское с востока; БПЛА на западе и юге Сумщины курсом на юг.
