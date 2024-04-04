Воздушные силы предупредили о пуске ударных БПЛА после полуночи. Под ударом врага оказался, в частности, Харьков, передает 24 Канал.

К теме В Харькове прогремела серия взрывов: россияне атакуют "Шахедами"

Россияне атакуют "Шахедами"

03:17, 4 апреля

Дроны, летевшие на Николаевщину, продолжают движение. Курс – на Кропивницкий.

02:59, 4 апреля

В ряде областей объявили отбой тревоги

В ряде областей объявили отбой угрозы по БпЛА. Так, отбой прозвучал в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областях.

Угроза сохраняется только для Николаевской области.

02:33, 4 апреля

Фиксируется движение "Шахедов" в направлении Николаевщины.

02:02, 4 апреля

Также Воздушные силы фиксируют активность вражеской тактической авиации на Востоке. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

01:23, 4 апреля

Вражеские ударные БПЛА с юго-востока Днепропетровской области. Курс – на Павлоград.

01:11, 4 апреля

Воздушные силы зафиксировали новую группу "Шахедов" из Белгородской области в направлении Харькова. Оставайтесь в укрытиях!

01:07, 4 апреля

В Харькове прогремело еще 2 взрыва.

01:04, 4 апреля

В Харькове прогремел взрыв.

00:59, 4 апреля

"Шахед" с северо-запада курсом на Харьков.

00:54, 4 апреля

"Шахеды" держат курс в направлении Харьковщины.

00:20, 4 апреля

Враг запустил дроны-камикадзе типа "Шахед". Воздушные силы зафиксировали движение ударных БПЛА с северо-востока.