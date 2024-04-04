Повітряні сили попередили про пуск ударних БпЛА після опівночі. Під ударом ворога опинився, зокрема, Харків, передає 24 Канал.

До теми У Харкові пролунала серія вибухів: росіяни атакують "Шахедами"

Росіяни атакують "Шахедами"

03:17, 4 квітня

Дрони, що летіли на Миколаївщину, продовжують рух. Курс – на Кропивницький.

02:59, 4 квітня

У низці областей оголосили відбій тривоги

У низці областей оголосили відбій загрози по БпЛА. Так, відбій пролунав у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях.

Загроза зберігається лише для Миколаївської області.

02:33, 4 квітня

Фіксується рух "Шахедів" у напрямку Миколаївщини.

02:02, 4 квітня

Також Повітряні сили фіксують активність ворожої тактичної авіації на Сході. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

01:23, 4 квітня

Ворожі ударні БпЛА з південного сходу Дніпропетровської області. Курс – на Павлоград.

01:11, 4 квітня

Повітряні сили зафіксували нову групу "Шахедів" з Бєлгородської області в напрямку Харкова. Залишайтесь в укриттях!

01:07, 4 квітня

У Харкові пролунало ще 2 вибухи.

01:04, 4 квітня

У Харкові пролунав вибух.

00:59, 4 квітня

"Шахед" з північного заходу курсом на Харків.

00:54, 4 квітня

"Шахеди" тримають курс у напрямку Харківщини.

00:20, 4 квітня

Ворог запустив дрони-камікадзе типу "Шахед". Повітряні сили зафіксували рух ударних БпЛА з північного сходу.