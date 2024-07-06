Тревога объявлена в нескольких областях. 24 Канал призывает находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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23:31, 6 июля
Зафиксировано движение нескольких ударных дронов в направлении Сумской области.
23:13, 6 июля
"Шахеды" обнаружили на севере Харьковщины! Они движутся в южном направлении.
В мониторинговых каналах сообщают, что несколько вражеских БпЛА удалось приземлить.
23:06, 6 июля
В Воздушных силах сообщили, что на Харьковщине есть угроза применения ударных БпЛА.