Тревога объявлена в нескольких областях. 24 Канал призывает находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Смотрите также Военный рассказал, почему один Patriot не сможет защитить Харьков от КАБов

23:31, 6 июля Зафиксировано движение нескольких ударных дронов в направлении Сумской области.

23:13, 6 июля "Шахеды" обнаружили на севере Харьковщины! Они движутся в южном направлении. В мониторинговых каналах сообщают, что несколько вражеских БпЛА удалось приземлить.