Тривогу оголошено у декількох областях. 24 Канал закликає перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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23:31, 6 липня
Зафіксовано рух декількох ударних дронів в напрямку Сумської області.
23:13, 6 липня
"Шахеди" виявили на півночі Харківщини! Вони рухають в південному напрямку.
В моніторингових каналах повідомляють, що декілька ворожих БпЛА вдалося приземлити.
23:06, 6 липня
У Повітряних силах повідомили, що на Харківщині є загроза застосування ударних БпЛА.