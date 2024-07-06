Тривогу оголошено у декількох областях. 24 Канал закликає перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також Військовий розповів, чому один Patriot не зможе захистити Харків від КАБів

23:31, 6 липня Зафіксовано рух декількох ударних дронів в напрямку Сумської області.

23:13, 6 липня "Шахеди" виявили на півночі Харківщини! Вони рухають в південному напрямку. В моніторингових каналах повідомляють, що декілька ворожих БпЛА вдалося приземлити.