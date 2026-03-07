"Шахеды" уже летают в небе над Украиной: для каких областей есть угроза

Вечером 7 марта российская армия запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого по областям начала распространяться воздушная тревога.

Если в вашем городе прозвучала сирена – немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие. Где сейчас фиксируют вражеские дроны – следит 24 Канал. Информацию мы берем из телеграмм-канала Воздушных сил ВСУ и мониторинговых сообществ.

Что известно о воздушной тревоге в Украине?

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте