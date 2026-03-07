Укр Рус
7 марта, 22:47
3

"Шахеды" уже летают в небе над Украиной: для каких областей есть угроза

Владислав Кравцов

Вечером 7 марта российская армия запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого по областям начала распространяться воздушная тревога.

Если в вашем городе прозвучала сирена – немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие. Где сейчас фиксируют вражеские дроны – следит 24 Канал. Информацию мы берем из телеграмм-канала Воздушных сил ВСУ и мониторинговых сообществ.

Что известно о воздушной тревоге в Украине?

22:53, 07 марта

Несколько вражеских БПЛА в направлении Сергеевка/Затока.

22:52, 07 марта

БПЛА в направлении Южное/Черноморское с Черного моря.

22:46, 07 марта

В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного.

22:39, 07 марта

БПЛА на Днепр с юга и юго-востока.

22:07, 07 марта

Вражеские БПЛА в направлении Харькова с севера.

21:42, 07 марта

Вражеские БПЛА западнее Сум в южном направлении.

21:42, 07 марта

В Сумах слышен взрыв.

21:38, 07 марта

Вражеские БПЛА на Донетчине в направлении Днепропетровщины через юг Харьковщины.

21:07, 07 марта

Вражеские БПЛА в р-не. н.п Гадяч (Полтавщина), курс восточный.