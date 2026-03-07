"Шахеды" уже летают в небе над Украиной: для каких областей есть угроза
Вечером 7 марта российская армия запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого по областям начала распространяться воздушная тревога.
Если в вашем городе прозвучала сирена – немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие. Где сейчас фиксируют вражеские дроны – следит 24 Канал. Информацию мы берем из телеграмм-канала Воздушных сил ВСУ и мониторинговых сообществ.
Что известно о воздушной тревоге в Украине?
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
Несколько вражеских БПЛА в направлении Сергеевка/Затока.
БПЛА в направлении Южное/Черноморское с Черного моря.
В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного.
БПЛА на Днепр с юга и юго-востока.
Вражеские БПЛА в направлении Харькова с севера.
Вражеские БПЛА западнее Сум в южном направлении.
В Сумах слышен взрыв.
Вражеские БПЛА на Донетчине в направлении Днепропетровщины через юг Харьковщины.
Вражеские БПЛА в р-не. н.п Гадяч (Полтавщина), курс восточный.