Это уже второй раз за день на Черкасщине объявляют о воздушной тревоге. Перед этим сирены звучали перед 00:00.

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Ранее о преступлениях захватчиков в регионе рассказал глава Черкасской ОГА Александр Скичко. За 27 февраля россияне нанесли четыре авиаудара по территории области.

Тем временем местные жители планируют оказывать сопротивление оккупантам. Они делают коктейли Молотова и противотанковые ежи.

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