Це вже вдруге за день на Черкащині оголошують про повітряну тривогу. Перед цим сирени звучали перед 00:00.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Ворог активізувався на Харківщині

Раніше про злочини загарбники у регіоні розповів голова Черкаської ОДА Олександр Скічко. За 27 лютого росіяни завдали чотири авіаудари по території області.

Тим часом місцеві жителі планують чинити опір окупантам. Вони роблять коктейлі Молотова та протитанкові їжаки.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.