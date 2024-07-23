20 – 21 июля в Харькове зафиксировали самую длинную воздушную тревогу за время полномасштабного вторжения – опасность длилась 1 сутки и 14 часов.

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Воздушную тревогу будут объявлять отдельно

По словам городского головы Харькова Игоря Терехова, люди в городе привыкли к воздушным тревогам. Харьковчане уже не так реагируют на сигналы и в этом тоже есть очень большая опасность.

Мы сегодня работаем над тем, чтобы дифференцировать воздушные тревоги и распознавать цели, которые летят в Харьков, и которые летят на Харьковскую область. Мы над этим тщательно работаем, но это трудная задача, которую мы обязательно сделаем. Я надеюсь еще до середины осени сделать так, чтобы у нас была в городе дифференцированная воздушная тревога,

– рассказал Терехов.

После такого шага можно будет понимать, куда летит вражеская цель – в Харьков или в область. Мэр города добавил, что люди будут совсем иначе реагировать на воздушные тревоги и это также облегчит условия работы для бизнеса.

К слову, в Харькове также продолжается расширение пространства для безопасного очного обучения. В городе работают над строительством еще трех школ под землей.