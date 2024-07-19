Об этом в эфире национального телемарафона 17 июля рассказал мэр Харькова Игорь Терехов. Он уточнил, что на строительство этих учебных заведений пока выделили средства только из городского бюджета.

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В Харькове построят еще три подземные школы

Чиновник также добавил, что правительство утвердило поручение о выделении государственных средств на обустройство подземных школ.

Сейчас мы вынуждены масштабировать этот проект. Харьков нуждается в современных системах ПВО, которые защитят небо, чтобы люди могли жить в более-менее нормальных условиях, а дети могли спокойно учиться,
– заявил Терехов.

К слову, в Харькове уже построили первую подземную школу в Индустриальном районе. С 1 сентября там будет учиться около тысячи детей.

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Что известно о строительстве подземной школы в Харькове

  • В подземной школе в Харькове смогут учиться почти 900 детей.
  • Школу построили за полгода.
  • Стоимость строительства составляет 58,8 миллиона гривен.
  • В учебном заведении есть 20 современных кабинетов – светлых и уютных.