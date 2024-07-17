Это свидетельствует об уменьшении количества работников образования, которые используют во время образовательного процесса украинский язык. Такие данные исследования сообщил глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак.

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На каком языке общаются учителя на уроках

На 4% снизилась доля учителей, которые отмечали, что они учат и задают домашние задания только на украинском языке, уточнил Гурак.

Ответы учеников и учениц показали, что 78% учителей общаются во время уроков только на украинском языке (в прошлом году – 82%). 69% респондентов отметили, что такое же общение происходит и во время перерыва (74% в прошлом учебном году). 5% указали, что учителя на переменах общаются как на украинском, так и на русском одинаково,

– уточнил он.

Родители зато сообщили, что в 93% заведений образовательный процесс происходит исключительно на государственном языке – как и общение учителей. В общении с коллегами 88% педагогов поддерживают разговор только на украинском языке, а 9% – преимущественно на украинском.