Це свідчить про зменшення кількості працівників освіти, які використовують під час освітнього процесу українську мову. Такі дані дослідження повідомив очільник Державної служби якості освіти Руслан Гурак.

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Якою мовою спілкуються учителі на уроках

На 4% знизилася частка вчителів, які зазначали, що вони навчають та задають домашні завдання лише українською мовою, уточнив Гурак.

Відповіді учнів та учениць засвідчили, що 78% вчителів спілкуються під час уроків тільки українською мовою (минулоріч – 82%). 69% респондентів зазначили, що таке саме спілкування відбувається і під час перерви (74% у минулому навчальному році). 5% вказали, що вчителі на перервах спілкуються як українською, так і російською однаково,

– уточнив він.

Батьки натомість повідомили, що у 93% закладів освітній процес відбувається виключно державною мовою – як і спілкування вчителів. У спілкуванні з колегами 88% педагогів підтримують розмову лише українською мовою, а 9% – переважно українською.