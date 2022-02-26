Россия продолжает циничные атаки, в том числе воздушные. На этот раз угрозу объявили в городе Харькове. Напомним, что, независимо от того, где вы находитесь, включенные сирены предупреждают об опасности.

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Услышав их, необходимо срочно пройти в место укрытия и следовать остальным инструкциям, которые транслируют на официальных теле- и радиоканалах.

С собой стоит взять "экстренный чемоданчик" с запасом продовольствия, воды, лекарств. Если есть возможность, известите об опасности пожилых людей и помогите им добраться до укрытия.

В Харькове есть больше 300 убежищ на предприятиях, а также переходы, паркинги и более 4 тысяч простейших укрытий в подвалах. Также харьковчане могут спрятаться в метрополитене, но власти просят всех иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорта).

Посмотреть, где расположено ближайшее укрытие в Харькове, можно на интерактивной карте ГСЧС.

Находиться в укрытии следует до следующего сигнала сирены, который значит отбой воздушной тревоги.

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