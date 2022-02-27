Соответствующую информацию обнародовали в 19.34 27 февраля. Людям нужно находиться в укрытии, пока не сообщат, что опасность миновала.

Обратите внимание Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов

Воздушная тревога во Львове, Киеве

Воздушная тревога в Киеве, Черкассах и области, Тернополе и области, а также Львове

– говорится в сообщении.

Людей призывают немедленно пройти в укрытие.

Верховная Рада предупредила, что тревога по Украине упряжка

Верховная Рада предупредила в телеграме , что по всей стране снова раздаются сирены.

Помним, что оккупант изнурен и сейчас пытается максимально привлекать все свои ресурсы. Россия будет поднимать всю свою авиацию,

– сообщили в Раде.

Там заверили, что ВСУ оставят рашистов без самолетов и вертолетов. Однако заверили – сирены не обучающие, а настоящие.