Соответствующую информацию обнародовали в 19.34 27 февраля. Людям нужно находиться в укрытии, пока не сообщат, что опасность миновала.
Обратите внимание Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов
Воздушная тревога во Львове, Киеве
Воздушная тревога в Киеве, Черкассах и области, Тернополе и области, а также Львове
– говорится в сообщении.
Людей призывают немедленно пройти в укрытие.
Верховная Рада предупредила, что тревога по Украине упряжка
Верховная Рада предупредила в телеграме, что по всей стране снова раздаются сирены.
Помним, что оккупант изнурен и сейчас пытается максимально привлекать все свои ресурсы. Россия будет поднимать всю свою авиацию,
– сообщили в Раде.
Там заверили, что ВСУ оставят рашистов без самолетов и вертолетов. Однако заверили – сирены не обучающие, а настоящие.
"Будьте на поготове, мы в нескольких шагах от победы", – сообщили в Верховной Раде.