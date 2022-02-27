Відповідну інформацію оприлюднили о 19:34 27 лютого. Людям потрібно перебувати в укритті, поки не повідомлять, що небезпека минула.
Зауважте Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів
Повітряна тривога у Львові, Києві
Повітряна тривога у Києві, Черкасах та області, Тернополі та області, а також Львові,
– мовиться у повідомленні.
Людей закликають негайно пройти в укриття.
Верховна Рада попередила, що тривога по Україні спражня
Верховна Рада попередила у телеграмі, що по всій країні знову лунають сирени.
Пам'ятаємо, що окупант виснажений і зараз намагається максимально залучати усі свої ресурси. Росія підніматиме усю свою авіацію,
– повідомили у Раді.
Там запевнили, шо ЗСУ залишать рашистів без літаків та вертольотів. Однак запевнили – сирени не навчальні, а справжні.
"Будьте на поготові, ми за декілька кроків до перемоги", – повідомили у Верховні Раді.