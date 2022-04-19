Предупредили об опасности атак с неба в большинстве регионов. Так начались сутки 19 апреля в центральных, западных и восточных областях.

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В каких областях объявили тревогу

Хмельницкая;

Ивано-Франковская;

Львовская;

Волынская;

Тернопольская;

Черновицкая;

Закарпатская;

Житомирская;

Ровненская;

Киевская и Киев;

Кировоградская;

Черкасская;

Луганская;

Винницкая;

Днепропетровская;

Донецкая;

Луганская;

Харьковская;

Запорожская;

Черниговская.



Карта воздушных тревог по состоянию на 2 часа ночи / Скриншот

Первая сирена завыла в Винницкой области в 01:31. После нее почти каждую минуту добавлялась новая зона с потенциальной опасностью.

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