Предупредили об опасности атак с неба в большинстве регионов. Так начались сутки 19 апреля в центральных, западных и восточных областях.

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В каких областях объявили тревогу

  • Хмельницкая;
  • Ивано-Франковская;
  • Львовская;
  • Волынская;
  • Тернопольская;
  • Черновицкая;
  • Закарпатская;
  • Житомирская;
  • Ровненская;
  • Киевская и Киев;
  • Кировоградская;
  • Черкасская;
  • Луганская;
  • Винницкая;
  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Луганская;
  • Харьковская;
  • Запорожская;
  • Черниговская.


Карта воздушных тревог по состоянию на 2 часа ночи / Скриншот

Первая сирена завыла в Винницкой области в 01:31. После нее почти каждую минуту добавлялась новая зона с потенциальной опасностью.

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