Попередили про небезпеку атаки з неба в більшості регіонів. Так почалася доба 19 квітня в центральних, західних та східних областях.
Карта повітряних тривог станом на 01:49 / Скриншот
У багатьох областях України лунають сигнали повітряної тривоги. Всіх громадян просять негайно прямувати в укриття.
Джерело:карта повітряних тривог
Попередили про небезпеку атаки з неба в більшості регіонів. Так почалася доба 19 квітня в центральних, західних та східних областях.
Карта повітряних тривог станом на 01:49 / Скриншот