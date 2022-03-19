В укрытиях следует находиться до отбоя тревоги. Не пренебрегайте своей безопасностью.

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Где объявили воздушную тревогу

Львов;

Ивано-Франковск;

Волынская область;

Ровно;

Хмельницкий;

Полтава;

Винница;

Одесская область;

Запорожье;

Черкассы;

Тернополь;

Днепр;

Кривой Рог;

Умань.

Если нет возможности пройти в укрытие, можно спуститься в подвал. Также простым укрытием может стать ванная. Не забудьте перекрыть газ и выключить свет.