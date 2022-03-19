В укриттях потрібно перебувати до відбою тривоги. Не нехтуйте власною безпекою.
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Де оголосили повітряну тривогу
- Львів;
- Івано-Франківськ;
- Волинська область;
- Рівне;
- Хмельницький;
- Полтава;
- Вінниця;
- Одеська область;
- Запоріжжя;
- Черкаси;
- Тернопіль;
- Дніпро;
- Кривий Ріг;
- Умань.
Якщо немає можливості пройти до укриття, тоді можна спуститися у підвал. Також найпростішим укриттям може стати ванна кімната. Не забудьте перекрити газ та вимкнути світло.