В укриттях потрібно перебувати до відбою тривоги. Не нехтуйте власною безпекою.

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Де оголосили повітряну тривогу

Львів;

Івано-Франківськ;

Волинська область;

Рівне;

Хмельницький;

Полтава;

Вінниця;

Одеська область;

Запоріжжя;

Черкаси;

Тернопіль;

Дніпро;

Кривий Ріг;

Умань.

Якщо немає можливості пройти до укриття, тоді можна спуститися у підвал. Також найпростішим укриттям може стати ванна кімната. Не забудьте перекрити газ та вимкнути світло.