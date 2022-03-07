Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Возьмите с собой самые важные вещи. Помогите добраться до укрытия своим близким и соседям.

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Не покидайте укрытие, пока не услышите сигнал об отбое тревоги. Официальные ресурсы будут сообщать, когда возвращаться домой будет безопасно.

В ОВА предупредили об ударах по городу

"Будут еще удары, так что не нужно выходить на улицу и рассматривать повреждения", – подчеркнул Виталий Ким, глава Николаевской ОВА.

Отметим, что россияне атаковали Николаев утром 7 марта. Около пяти часов захватчики обстреляли город из реактивных систем залпового огня "Смерч".

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