Ракетная опасность актуальна для всех регионов Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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С чем связана воздушная тревога в Украине

Воздушную тревогу около 11:19 объявили по всей территории Украины. Это связано со взлетом МиГ-31K.

Этот самолет является потенциальным носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны. Ее чрезвычайно трудно перехватить, как и предсказать курс удара.

Обновлено: В 11:33 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.

Карта воздушных тревог в Украине

Обратите внимание! 24 Канал призывает соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях, пока угроза не пройдет.

Напомним, утром 20 декабря оккупанты обстреляли Киев, вероятно, ракетами различных типов. По данным мониторинговых каналов, враг использовал для удара по столице, в частности, и 2 аэробаллистические ракеты Х-47м2 комплекса "Киндждал".