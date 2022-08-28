После сигнала воздушной тревоги начала появляться информация о том, что на Волыни работала ПВО. Местные власти эти слухи опровергли.

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В Волынской области все спокойно

Как сообщил глава Волынской ОВ Юрий Погуляйко, сообщения о работе ПВО на Волыни не соответствуют действительности.

Информация о работе ПВО на Волыни во время крайней воздушной тревоги не подтвердилась. В области все спокойно. Напоминаю, в случае воздушной тревоги направляйтесь в укрытие. Берегите себя и верьте в ВСУ!

– написал Погуляйко.

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