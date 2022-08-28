Після сигналу повітряної тривоги почала з'являтися інформація, що на Волині працювала ППО. Місцева влада ці чутки спростувала.

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У Волинській області все спокійно

Як повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко, повідомлення про роботу ППО на Волині не відповідають дійсності.

Інформація про роботу ППО на Волині під час крайньої повітряної тривоги не підтвердилась. В області наразі все спокійно. Нагадую, у разі повітряної тривоги прямуйте в укриття. Бережіть себе та вірте в ЗСУ!

– написав Погуляйко.

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