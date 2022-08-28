Вибухи чути навіть у сусідніх селищах. Про це пишуть місцеві телеграм-канали, інформує 24 канал.

​До теми Окупанти майже визнали втрату бази у Мелітополі, а у мережі показали наслідки "бавовняної" ночі

Що відбувається в окупованому Мелітополі

У місті місцеві жителі чули потужні вибухи. За попередньою інформацією, наші захисники завдають нових ударів по точках російських загарбників. Нині очікується офіційна інформація від ЗСУ.

Які вибухи чують жителі Мелітополя: дивіться відео

росіяни намагаються збити наш безпілотник

За словами міського голови Івана Федорова, наразі у північній частині Мелітополя, в районі 24-го училища чути ворожі автоматні черги та вибухи.

Так гучно, що чутно навіть у сусідніх селищах – Тамбовці та Мирному,

– зазначив мер.

За попередньою інформацією, ворог вже протягом 30 хвилин безуспішно намагається збити наш безпілотник.

У Мелітополі лунають вибухи: дивіться відео

У Мелітополі знищили одну з найбільших баз окупантів

Українські захисники завдали російському окупанту удару. Наші воїни знищили в окупованому Мелітополі ще одну базу ворога. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"У Мелітополі зруйновано одну з найбільших ворожих військових баз на території заводу "Автокольорлит", – заявив Федоров.

Він додав, що згодом нададуть більш детальну інформацію про втрати ворога. Але вже зараз можна сказати напевно – окупантам на українській землі некомфортно і їм тут не раді.

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