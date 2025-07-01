Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

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В Украине была воздушная тревога

Где сейчас есть опасность из-за угрозы обстрелов: смотрите карту

В 14:12 во всех областях, кроме Сумской, прозвучали отбои тревоги.

В ряде областей посреди дня объявили воздушную тревогу. Около 13:53 опасность появилась для Киева и области, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Харьковской и других областей.

У Воздушных Силах ВСУ украинцев также предупредили об угрозе. Россияне могли запустить баллистические ракеты.

Угроза применения баллистического вооружения из Курской области, в областях, где объявлена воздушная тревога,

– отметили военные.

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Мониторинговые каналы сообщали об особой угрозе для Сумской области.

Напомним, что во время воздушной тревоги лучше находиться в безопасных местах и беречь себя!

Прошлой ночью россияне запустили по Украине 52 БПЛА типа "Шахед" и беспилотники других типов. 47 из них не достигли цели – были сбиты противовоздушной обороной и локально потеряны.