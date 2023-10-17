Воздушные Силы сообщают о потенциальном риске в областях, где объявлена тревога. Призываем не игнорировать сирену и добраться до ближайшего укрытия.

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Россияне могут применить баллистику

Около 16:14 воздушная тревога начала распространяться по территории нашей страны. Подавляющая часть Украины уже "покраснела". Воздушные Силы Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где раздаются сирены.

Важно! Баллистические ракеты летят по баллистической траектории, поэтому противовоздушная оборона имеет мало времени для выявления такого типа вооружения. Баллистику сбивать труднее, чем крылатые ракеты, ведь при падении она двигается практически вертикально и с большой скоростью.

Стоит отметить, что в Киевской области воздушная тревога из-за ракетной опасности последний раз звучала более двух недель назад – 2 октября. А масштабных пусков дальнобойных ракет по территории Украины не было с 21 сентября.

Ранее столь большой перерыв между атаками был весной 2023 года - с 9 марта по 28 апреля, то есть 51 день.

В чем причина тишины

В воздушных силах заявляют, что, вероятно, Россия решила взять паузу, чтобы накопить определенное количество ракет. Оккупанты не могут непрерывно запускать их, ведь это приведет к опустошению их стратегического неприкосновенного запаса. Однако оттуда россияне уже брали ракеты.

В то же время, россияне не могут использовать для атак только "Шахеды", ведь Украина получает все больше средств борьбы против дронов. Именно поэтому оккупанты будут прибегать к старой тактике комбинированных атак – беспилотники вместе с дальнобойными ракетами разного базирования. Таким образом, враг терроризировал украинцев прошлой зимой, во время обстрелов энергетической структуры.