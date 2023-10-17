Воздушные Силы сообщают о потенциальном риске в областях, где объявлена тревога. Призываем не игнорировать сирену и добраться до ближайшего укрытия.
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Россияне могут применить баллистику
Около 16:14 воздушная тревога начала распространяться по территории нашей страны. Подавляющая часть Украины уже "покраснела". Воздушные Силы Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где раздаются сирены.
Стоит отметить, что в Киевской области воздушная тревога из-за ракетной опасности последний раз звучала более двух недель назад – 2 октября. А масштабных пусков дальнобойных ракет по территории Украины не было с 21 сентября.
Ранее столь большой перерыв между атаками был весной 2023 года - с 9 марта по 28 апреля, то есть 51 день.
В чем причина тишины
В воздушных силах заявляют, что, вероятно, Россия решила взять паузу, чтобы накопить определенное количество ракет. Оккупанты не могут непрерывно запускать их, ведь это приведет к опустошению их стратегического неприкосновенного запаса. Однако оттуда россияне уже брали ракеты.
В то же время, россияне не могут использовать для атак только "Шахеды", ведь Украина получает все больше средств борьбы против дронов. Именно поэтому оккупанты будут прибегать к старой тактике комбинированных атак – беспилотники вместе с дальнобойными ракетами разного базирования. Таким образом, враг терроризировал украинцев прошлой зимой, во время обстрелов энергетической структуры.