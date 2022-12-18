Теперь англоязычная версия программы Air Alert имеет голос американского актера Марка Гэмилла. Он сыграл роль Люка Скайвоккера в киносаге "Звездные войны".

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О каких опасностях будет сообщать актер

Марк Гэмилл будет сообщать о пяти видах опасности:

ракетный удар,

артиллерийский обстрел,

уличные бои,

радиационная и химическая опасность.

Кроме того, как отмечают в United24, к уведомлениям об отмене тревоги Марк Гэмилл также добавил знаковые цитаты из "Звездных войн".

В соцсетях уже начали активно обсуждать эту новость.

Ощутите Силу вокруг себя… Ой, подожди, это радиация, тебе следует направляться в ближайший приют для чрезвычайных ситуаций, – написал один из пользователей.

Также в пуш-уведомлении приложения появился призыв поддержать ВСУ. Все пожертвования, сделанные через приложение "Воздушная тревога", будут переведены через United24 на закупку дронов для украинских военных.

Как перейти на англоязычную версию приложения

Чтобы изменить язык iPhone или iPad, необходимо перейти в параметры устройства, выбрать приложение "Тревога!", выбрать категорию языка и изменить на английский.

Чтобы изменить язык на Android-устройстве, Вам нужно перейти в само приложение "Тревога!", выбрать категорию Настройки, затем нажать на Язык приложения и выбрать английский.

Обратите внимание! Карта тревог доступна только на украинском. Это обновление является последним для устройств с iOS 9 и iOS 10. После удаления приложения с такого устройства установить его уже не удастся (пока не обновите iOS до более поздней версии).

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