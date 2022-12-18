Відтепер англомовна версія програми Air Alert має голос американського актора Марка Гемілла. Він зіграв роль Люка Скайвоккера в кіносазі "Зоряні війни".

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Про які небезпеки повідомлятиме актор

Марк Гемілл повідомлятиме про п'ять видів небезпеки:

ракетний удар,

артилерійський обстріл,

вуличні бої,

радіаційна та хімічна загроза.

Крім того, як зазначають в United24, до сповіщень про скасування тривоги Марк Гемілл також додав знакові цитати із "Зоряних війн".

У соцмережах вже почали активно обговорювати цю новину.

Відчуйте Силу навколо себе... Ой, зачекай, це радіація, тобі слід прямувати до найближчого притулку для надзвичайних ситуацій, – написав один з користувачів.

Також у пуш-сповіщенні застосунку зʼявився заклик підтримати ЗСУ. Всі пожертви, зроблені через застосунок "Повітряна тривога", будуть переказані через United24 на закупівлю дронів для українських військових.

Як перейти на англомовну версію застосунку

Щоб змінити мову iPhone чи iPad, потрібно перейти у Параметри пристрою, обрати застосунок "Тривога!", обрати категорію мови і змінити на англійську.

Щоб змінити мову на Android-пристрої, Вам потрібно перейти у сам застосунок "Тривога!", обрати категорію Налаштування, потім натиснути на Мову додатку, і обрати англійську.

Зверніть увагу! Мапа тривог наразі доступна лише українською. Це оновлення є останнім для пристроїв із iOS 9 та iOS 10. Відтак, після видалення застосунку з такого пристрою встановити його вже не вдасться (поки не оновите iOS до пізнішої версії).

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