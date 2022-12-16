Далі можете побачити карту бойових дій. Про актуальну ситуацію на різних фронтах станом на ранок 18 грудня доповіли у Генштабі ЗСУ.

До теми ЗСУ блискуче відбивають російські атаки: карта бойових дій станом на 17 грудня

Яка ситуація на Сході

Російська армія намагається покращити тактичне положення на Лиманському. Також загарбники зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах понад п'ятнадцяти населених пунктів:

Стельмахівка і Серебрянське лісництво Луганської області

Верхньокам'янське, Виїмка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Опитне, Первомайське, Невельське і Красногорівка на Донеччині.

Окупанти продовжують обстрілювати Україну

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних, а також здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Російських обстрілів зазнали населені пункти:

На Сіверському та Слобожанському напрямках. Окупанти обстріляли райони населених пунктів Середина-Буда і Вовківка Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна – Харківської.

Окупанти обстріляли райони населених пунктів Середина-Буда і Вовківка Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна – Харківської. На Куп'янському напрямку вогневого ураження зазнали райони Берестового, Ягідного, Котлярівки і Крохмального Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.

вогневого ураження зазнали райони Берестового, Ягідного, Котлярівки і Крохмального Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку і Червонопопівку Луганської області.

ворог обстріляв Макіївку, Площанку і Червонопопівку Луганської області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках під вогонь противника потрапили райони понад п’ятнадцяти населених пунктів. Зокрема це – Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Мар'їнка і Новомихайлівка Донецької області.

під вогонь противника потрапили райони понад п’ятнадцяти населених пунктів. Зокрема це – Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Мар'їнка і Новомихайлівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії двадцяти чотири населені пункти. Серед них – Білогір'я, Новоданилівка, Оріхів, Степове, Плавні на Запоріжжі та Козацьке, Тягинка, Микільске, Херсон і Дніпровське Херсонської області.

Карта бойових дій станом на 18 грудня

ЗСУ героїчно нищать ворога на Запоріжжі

Генштаб підтвердив вогневе ураження підрозділами Сил оборони 16 грудня кількох районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, а також двох його складів боєприпасів у Запорізькій області.

Втрати особового складу склали понад 150 поранених військовослужбовців, знищено 10 одиниць військової техніки різного типу. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється.

За інформацією Генштабу, командування окупаційних військ планує увести цілодобову комендантську годину в населених пунктах на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Так, в населеному пункті Чернігівка зазначені обмеження будуть введені з 25 грудня, а в місті Бердянськ – з 30 грудня 2022 по 3 січня 2023 року.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу: