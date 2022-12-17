Далі можете побачити карту бойових дій. Про актуальну ситуацію на різних напрямках фронту станом на ранок 17 грудня доповіли у Генштабі ЗСУ.

Зауважте Росіяни планують велике вторгнення: військовий експерт припустив напрямки

Воїни ЗСУ потужно відбивають атаки ворога

Воїни ЗСУ не залишають ворогу жодних шансів на хоча б мінімальний успіх. Сили оборони блискуче відбили атаки російських загарбників у районі понад 20 населених пунктів на Донеччині та Луганщині.

Важливо! Росія зазнає поразок на полі бою, тому країна-терористка обстрілює цивільну та енергетичну інфраструктуру України. Ворог випустив майже сотню ракет.

Окупанти передислоковуються на Херсонщині

Росіяни панічно бояться наступу українських захисників та захисниць. Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти передислоковують окремі підрозділи та відводять частину військ з Каховки та Нової Каховки. Окрім того, ворог пропонує колаборантам тікати до тимчасово окупованого Криму.

Що відбувається на різних напрямках

Ситуація на Волинському та Поліському напрямках залишається без змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявили.

Ворог відкривав вогонь на таких напрямках:

Сіверському;

Слобожанському;

Куп'янському

Лиманському

Бахмутському

Авдіївському

Новопавлівському

Запорізькому

Херсонському.

Карта бойових дій станом на 17 грудня

Воїни ЗСУ потужно вгатили по окупантах

Герої ЗСУ продовжують завдавати удари по окупантах. Лише упродовж доби ЗСУ уразили:

5 районів зосередження особового складу;

один пункт управління;

склад боєприпасів противника.

Загалом на концерт до Кобзона вирушили вже 97 270 окупантів.