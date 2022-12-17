Далее можете увидеть карту боевых действий. Об актуальной ситуации на разных направлениях фронта на утро 17 декабря доложили в Генштабе ВСУ.

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Воины ВСУ мощно отбивают атаки врага

Воины ВСУ не оставляют врагу никаких шансов на хотя бы минимальный успех. Силы обороны блестяще отразили атаки российских захватчиков в районе более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Оккупанты передислоцируются на Херсонщине

Россияне панически боятся наступления украинских защитников и защитниц. Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты передислоцируют отдельные подразделения и отводят часть войск из Каховки и Новой Каховки. Кроме того, враг предлагает коллаборантам бежать во временно оккупированный Крым.

Что происходит на разных направлениях

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается без изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не выявили.

Враг открывал огонь на следующих направлениях:

  • Северском;
  • Слобожанском;
  • Купянском
  • Лиманском
  • Бахмутском
  • Авдеевском
  • Новопавловском
  • Запорожском
  • Херсонском.

Карта боевых действий по состоянию на 17 декабря

Воины ВСУ мощно ударили по оккупантам

Герои ВСУ продолжают наносить удары по оккупантам. Только за сутки ВСУ поразили:

  • 5 районов сосредоточения личного состава;
  • один пункт управления;
  • состав боеприпасов противника.

В общей сложности на концерт в Кобзон отправились уже 97 270 оккупантов.