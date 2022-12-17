Далее можете увидеть карту боевых действий. Об актуальной ситуации на разных направлениях фронта на утро 17 декабря доложили в Генштабе ВСУ.

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Воины ВСУ мощно отбивают атаки врага

Воины ВСУ не оставляют врагу никаких шансов на хотя бы минимальный успех. Силы обороны блестяще отразили атаки российских захватчиков в районе более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Важно! Россия терпит поражение на поле боя, поэтому страна-террорист обстреливает гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины. Враг выпустил около сотни ракет.

Оккупанты передислоцируются на Херсонщине

Россияне панически боятся наступления украинских защитников и защитниц. Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты передислоцируют отдельные подразделения и отводят часть войск из Каховки и Новой Каховки. Кроме того, враг предлагает коллаборантам бежать во временно оккупированный Крым.

Что происходит на разных направлениях

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается без изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не выявили.

Враг открывал огонь на следующих направлениях:

Северском;

Слобожанском;

Купянском

Лиманском

Бахмутском

Авдеевском

Новопавловском

Запорожском

Херсонском.

Карта боевых действий по состоянию на 17 декабря

Воины ВСУ мощно ударили по оккупантам

Герои ВСУ продолжают наносить удары по оккупантам. Только за сутки ВСУ поразили:

5 районов сосредоточения личного состава;

один пункт управления;

состав боеприпасов противника.

В общей сложности на концерт в Кобзон отправились уже 97 270 оккупантов.