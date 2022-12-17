Далее можете увидеть карту боевых действий. Об актуальной ситуации на разных направлениях фронта на утро 17 декабря доложили в Генштабе ВСУ.
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Воины ВСУ мощно отбивают атаки врага
Воины ВСУ не оставляют врагу никаких шансов на хотя бы минимальный успех. Силы обороны блестяще отразили атаки российских захватчиков в районе более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.
Оккупанты передислоцируются на Херсонщине
Россияне панически боятся наступления украинских защитников и защитниц. Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты передислоцируют отдельные подразделения и отводят часть войск из Каховки и Новой Каховки. Кроме того, враг предлагает коллаборантам бежать во временно оккупированный Крым.
Что происходит на разных направлениях
Ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается без изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не выявили.
Враг открывал огонь на следующих направлениях:
- Северском;
- Слобожанском;
- Купянском
- Лиманском
- Бахмутском
- Авдеевском
- Новопавловском
- Запорожском
- Херсонском.
Карта боевых действий по состоянию на 17 декабря
Воины ВСУ мощно ударили по оккупантам
Герои ВСУ продолжают наносить удары по оккупантам. Только за сутки ВСУ поразили:
- 5 районов сосредоточения личного состава;
- один пункт управления;
- состав боеприпасов противника.
В общей сложности на концерт в Кобзон отправились уже 97 270 оккупантов.