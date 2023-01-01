Если быть точнее, сигналы сирен в Украине звучали около 14 870 раз. Важно отметить, что цифра несколько неточная из-за того, что в начале вторжения информация о сигналах тревоги противоречива и не полна.

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Где сирены звучали чаще всего

По итогам года больше всего сигналов тревоги прозвучало в Харьковской области. Полная статистика выглядит следующим образом:

Харьковская область – 1 558 сигналов тревоги;

Донецкая область – 1294;

Запорожская область 1235;

Днепропетровская область – 1190;

Николаевская область – 916;

Полтавская область – 801;

Кировоградская область – 776;

Черкасская область – 681;

Киев – 638;

Одесская область – 582;

Сумская область – 565;

Житомирская область – 552;

Черниговская область – 536;

Винницкая область – 517;

Киевская область – 500;

Херсонская область – 358;

Волынская область – 326;

Ровенская область – 316;

Хмельницкая область – 264;

Тернопольская область – 263;

Львовская область – 254;

Ивано-Франковская область – 253;

Черновицкая область – 222;

Закарпатская область – 202;

Автономная республика Крым – 6;

Луганская область – 2;

Рекордом за количество объявленных воздушных тревог есть 24 августа. В День независимости Украины воздушную тревогу объявляли 189 раз. Наименьшее количество сигналов тревоги в сутки – 4. В среднем тревоги объявляли 47 раз.

Больше сигналов сирен прозвучало в марте 2022 года (около 2 000 раз). Меньше (если не учитывать февраль) – в ноябре (менее 1 000). Самыми распространенными являются тревоги, которые длятся от 30 минут до 1 часа.

Обратите внимание! За первые 18 часов 2023 года в Украине сирены прозвучали около 36 раз. Кроме того, в некоторых регионах почти всю ночь продолжалась объявленная за считанные минуты до Нового года тревога. В новогоднюю ночь россияне атаковали Украину дронами. Силы обороны уничтожили 45 беспилотников.