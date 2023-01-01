Если быть точнее, сигналы сирен в Украине звучали около 14 870 раз. Важно отметить, что цифра несколько неточная из-за того, что в начале вторжения информация о сигналах тревоги противоречива и не полна.
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Где сирены звучали чаще всего
По итогам года больше всего сигналов тревоги прозвучало в Харьковской области. Полная статистика выглядит следующим образом:
- Харьковская область – 1 558 сигналов тревоги;
- Донецкая область – 1294;
- Запорожская область 1235;
- Днепропетровская область – 1190;
- Николаевская область – 916;
- Полтавская область – 801;
- Кировоградская область – 776;
- Черкасская область – 681;
- Киев – 638;
- Одесская область – 582;
- Сумская область – 565;
- Житомирская область – 552;
- Черниговская область – 536;
- Винницкая область – 517;
- Киевская область – 500;
- Херсонская область – 358;
- Волынская область – 326;
- Ровенская область – 316;
- Хмельницкая область – 264;
- Тернопольская область – 263;
- Львовская область – 254;
- Ивано-Франковская область – 253;
- Черновицкая область – 222;
- Закарпатская область – 202;
- Автономная республика Крым – 6;
- Луганская область – 2;
Рекордом за количество объявленных воздушных тревог есть 24 августа. В День независимости Украины воздушную тревогу объявляли 189 раз. Наименьшее количество сигналов тревоги в сутки – 4. В среднем тревоги объявляли 47 раз.
Больше сигналов сирен прозвучало в марте 2022 года (около 2 000 раз). Меньше (если не учитывать февраль) – в ноябре (менее 1 000). Самыми распространенными являются тревоги, которые длятся от 30 минут до 1 часа.