Якщо бути точнішими, то сигнали сирен в Україні лунали близько 14 870 разів. Важливо зазначити, що цифра дещо неточна через те, що на початку вторгнення інформація про сигнали тривоги суперечлива і не повна.

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Де сирени лунали найчастіше

За підсумками року, найбільше сигналів тривоги пролунало в Харківській області. Повна статистика виглядає наступним чином:

  • Харківська область – 1 558 сигналів тривоги;
  • Донецька область – 1 294;
  • Запорізька область 1 235;
  • Дніпропетровська область – 1 190;
  • Миколаївська область – 916;
  • Полтавська область – 801;
  • Кіровоградська область – 776;
  • Черкаська область – 681;
  • Київ – 638;
  • Одеська область – 582;
  • Сумська область – 565;
  • Житомирська область – 552;
  • Чернігівська область – 536;
  • Вінницька область – 517;
  • Київська область – 500;
  • Херсонська область – 358;
  • Волинська область – 326;
  • Рівненська область – 316;
  • Хмельницька область – 264;
  • Тернопільська область – 263;
  • Львівська область – 254;
  • Івано-Франківська область – 253;
  • Чернівецька область – 222;
  • Закарпатська область – 202;
  • Автономна республіка Крим – 6;
  • Луганська область – 2;

Рекордним за кількість оголошених повітряних тривог є 24 серпня. На День незалежності України повітряну тривогу оголошували 189 разів. Найменша кількість сигналів тривоги за добу – 4. У середньому тривоги оголошували 47 разів.

Найбільше сигналів сирен пролунало у березні 2022 року (близько 2 000 разів). Найменше (якщо не враховувати лютий) – у листопаді (менш як 1 000). Найпоширенішими є тривоги, які тривають від 30 хвилин до 1 години.