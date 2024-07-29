Где существует угроза воздушного удара и звучат сирены, передает 24 Канал.
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"Шахеды" в Украине
Где сейчас тревога
Движение ударных БпЛА:
- БпЛА на юге Кировоградской области, курс северо-западный.
- Несколько групп БпЛА из Херсонской области залетели на Днепропетровщину с юга, курс на Кривой Рог.
В Кировоградской области объявлена ракетная опасность. В то же время угрозу ударных БпЛА фиксируют в Николаевской области.
Несколько новых групп БпЛА на Херсонщине с Каховского района на Бериславский. Курс – Северо-Западный.
Где сейчас тревога
В Днепропетровской области угроза ударных БпЛА. Курс Северо-Западный.
Защитники неба отмечают, что несколько групп БпЛА на севере Херсонской области движутся в направлении Кривого Рога.
Воздушные силы сообщили об угрозе ударов "Шахедами" в Херсонской области.