Де існує загроза повітряного удару та лунають сирени, передає 24 Канал.
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"Шахеди" в Україні
Де зараз тривога
Рух ударних БпЛА:
- БпЛА на півдні Кіровоградської області, курс північно-західний.
- Декілька груп БпЛА з Херсонської області залетіли на Дніпропетровщину з півдня, курс на Кривий Ріг.
У Кіровоградській області оголошено ракетну небезпеку. Водночас загрозу ударних БпЛА фіксують у Миколаївській області.
Декілька нових груп БпЛА на Херсонщині з Каховського району на Бериславський. Курс – Північно-Західний.
Де зараз тривога
У Дніпропетровській області загроза ударних БпЛА. Курс Північно-Західний.
Оборонці неба зазначають, що декілька груп БпЛА на півночі Херсонської області рухаються у напрямку Кривого Рогу.
Повітряні сили повідомили про загрозу ударів "Шахедами" у Херсонській області.