В ряде регионов была объявлена воздушная тревога. Призываем не игнорировать угрозу и направляться в укрытие. Где сейчас фиксируют российские "Шахеды", передает 24 Канал.

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23:39, 8 сентября 4 "Шахеды" из Роменского района зашли в Миргородский район Полтавщины. Продолжают западный курс. 2 новых БпЛА через Ахтырку/Богодухов. Также западным курсом.

23:36, 8 сентября Где сейчас тревога

23:23, 8 сентября Мониторы сообщают, что на пересечении Сумской и Полтавской области находится 5 беспилотников.

23:13, 8 сентября "Шахеды" из Сумщины летят по направлению на Полтавщину.