В ряде регионов была объявлена воздушная тревога. Призываем не игнорировать угрозу и направляться в укрытие. Где сейчас фиксируют российские "Шахеды", передает 24 Канал.
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4 "Шахеды" из Роменского района зашли в Миргородский район Полтавщины. Продолжают западный курс.
2 новых БпЛА через Ахтырку/Богодухов. Также западным курсом.
Где сейчас тревога
Мониторы сообщают, что на пересечении Сумской и Полтавской области находится 5 беспилотников.
"Шахеды" из Сумщины летят по направлению на Полтавщину.
Воздушные силы сообщают, что группу "Шахедов" фиксируют на границе Харьковской и Сумской областей. Курс – на Запад.