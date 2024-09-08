У низці регіонів було оголошено повітряну тривогу. Закликаємо не ігнорувати загрозу та прямувати в укриття. Де наразі фіксують російські "Шахеди", передає 24 Канал.

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23:36, 8 вересня Де зараз тривога

23:23, 8 вересня Монітори повідомляють, що на перетині Сумської та Полтавської області перебуває 5 безпілотників.

23:13, 8 вересня "Шахеди" із Сумщини летять у напрямку на Полтавщину.